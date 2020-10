Acord de cooperare intre SUA si Romania pentru proiectele de la Cernavoda si sectorul energiei civile

Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, şi ministrul român al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de acord interguvernamental pentru a coopera la extinderea şi modernizarea programului de energie nucleară civilă din România. Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru energie al SUA, remis AGERPRES, odată executat formal, acest acord istoric va pune bazele pentru ca România să utilizeze expertiza şi tehnologia SUA cu o echipă multinaţională care construieşte unităţile de reactor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă şi unitatea de reactorare a reactorului 1. "Acest parteneriat va asigura securitatea energetică, va conduce la creştere economică şi va implementa cele mai înalte standarde de siguranţă. Energia nucleară va continua să joace un rol proeminent în mixul energetic naţional al ţării, oferind României energie fiabilă fără emisii, pentru a satisface cererea sa crescândă de electricitate", se arată în comunicat. Totodată, acest acord subliniază importanţa parteneriatului strategic între Statele Unite şi România şi angajamentul reciproc al celor două părţi pentru securitatea energetică în regiune. "Energia nucleară este crucială pentru a se asigura că România are o sursă de energie electrică fiabilă, accesibilă şi fără emisii, iar industria nucleară din SUA aşteaptă cu nerăbdare să-şi ofere expertiza pentru a dezvolta această importantă sursă de energie. Acest acord între SUA şi România sporeşte cooperarea noastră energetică reciprocă şi va consolida securitatea energetică a ambelor naţiuni", a declarat secretarul Brouillette. La rândul său, ministrul Virgil Popescu a apreciat că "România face astăzi un uriaş pas în dezvoltarea parteneriatului său strategic cu Statele Unite ale Americii în ceea ce priveşte componenta energetică, şi anume cooperarea în domeniul nuclear civil". Potrivit comunicatului, acest parteneriat va asigura securitatea energetică, va conduce la creştere economică şi va implementa cele mai înalte standarde de siguranţă. Energia nucleară va continua să joace un rol proeminent în mixul energetic naţional al ţării, oferind României energie fiabilă fără emisii, pentru a satisface cererea sa crescândă de electricitate. Statele Unite şi România vor continua să consolideze relaţia bilaterală în cadrul diferitelor cadre multilaterale, inclusiv Parteneriatul pentru cooperare energetică transatlantică (P-TEC) creat sub administraţia Trump. În cadrul P-TEC, SUA şi România co-prezidă un grup de lucru privind cooperarea nucleară civilă. Acest grup de lucru va rămâne o piatră de temelie pentru extinderea acestui parteneriat strategic şi comercial, se mai afirmă în comunicatul Departamentului american pentru Energie. AGERPRES/(AS - editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest / Facebook