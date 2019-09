Acord intre Italia si alte tari din UE pentru preluarea migrantilor de pe nava Ocean Viking din Mediterana

Ocean Viking din Mediterana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Italia a anuntat un acord cu alte tari din Uniunea Europeana pentru preluarea migrantilor de pe nava Ocean Viking din Mediterana, rezolvand primul dintr-o posibila serie de episoade care vor pune la incercare noul guvern de la Roma, transmite Reuters. Nava Ocean Viking, operata de organizatiile de caritate SOS Mediterranee si Doctors Without Borders, transporta 82 de persoane pe care le-a salvat in aceasta saptamana in timpul mai multor actiuni efectuate in largul Libiei si a solicitat accesul intr-un port sigur. Guvernul italian, investit saptamana trecuta, a promis o schimbare de atitudine comparativ cu executivul anterior, in care ministrul de Interne de extrema-dreapta Matteo Salvini a ...