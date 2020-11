Acord intre negociatorii Parlamentului European si cei ai Consiliului UE privind pachetul de 1.800 miliarde de euro

Negociatorii Parlamentului European (PE) şi preşedinţia germană a Consiliului UE (care a negociat în numele statelor membre ale UE) au ajuns marţi la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, încheind o etapă crucială pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde de euro pentru a face economia europeană mai 'verde' şi mai digitalizată, transmit Reuters, DPA şi AFP. 'Un acord pentru Europa -negociatorii Consiliului şi ai Parlamentului European au ajuns la un acord politic cu privire la bugetul UE şi la pachetul de redresare', a anunţat pe Twitter purtătorul de cuvânt al preşedinţiei germane a Consiliului UE, Sebastian Fischer, menţionând că acordul mai trebuie validat oficial. Ambassador #Clauß on the successful conclusion of the #EUBudget negotiations with @Europarl_EN: „Negotiations with the European Parliament took time, but we have finally made it – we have reached a political agreement on the last details of the #EU’s next long-term budget.“ 1/5 pic.twitter.com/rsTl4Uom3U— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) November 10, 2020 Acordul, negociat timp de aproape patru luni, spune clar că guvernele pot accesa finanţare europeană doar cu respectarea statului de drept, o condiţie căreia i se opun Polonia şi Ungaria. Unul dintre negociatorii PE, Jan Olbrycht, citat de agenţia DPA, a spus că acordul cuprinde suplimentarea cu 16 miliarde de euro a finanţării pentru mai multe programe, inclusiv cercetarea şi sănătatea. Totuşi, preşedinţia germană a Consiliului UE a menţionat că numai 12,5 miliarde de euro din această sumă reprezintă fonduri noi, cea mai mare parte provenind din amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor europene privind concurenţa, care până în prezent erau vărsate statelor membre. Europarlamentarii au refuzat până în prezent să-şi dea acordul asupra viitorului buget multianual pentru perioada 2021-2027, estimând că suma de 1.074,3 miliarde de euro convenită în urma negocierilor între liderii europeni pentru acesta este insuficientă. Eurodeputaţii au cerut de asemenea instituirea unui mecanism de condiţionare a accesării fondurilor europene de situaţia statului de drept şi crearea de noi surse de venit pentru bugetul european.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)