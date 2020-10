Acord post-Brexit: Apeluri la compromis; UE asteapta raspunsul lui Boris Johnson

Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi seară la Bruxelles compromisuri de ambele părţi pentru a debloca negocierile comerciale post-Brexit între Londra şi UE, înaintea unei luări de poziţie vineri de către premierul britanic Boris Johnson, relatează AFP. În faţa ameninţării lipsei unui acord, cancelarul german, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a UE, a declarat: ''Am cerut Regatului Unit să rămână deschis compromisurilor (...). Desigur, asta înseamnă că şi noi trebuie să acceptăm compromisuri'', chiar dacă '' fiecare parte are liniile sale roşii''. Angela Merkel s-a adresat la finalul primei zile a unui summit al celor 27 ale cărui ''rezultate'' sunt aşteptate de Boris Johnson pentru a se pronunţa asupra continuării negocierilor. Liderii statelor Uniunii Europene au convenit joi să continue să discute cu Regatul Unit pentru a încheia un acord comercial "în următoarele săptămâni", dar au decis, de asemenea, să intensifice pregătirile în caz că aceste negocieri problematice vor eşua, notează Reuters şi AFP. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: * Brexit: Boris Johnson va prezenta vineri abordarea Londrei în negocieri, după poziţia "dezamăgitoare" a liderilor UE * Londra trebuie să aplice tratatul de Brexit ''în întregime, punct final'' (Charles Michel) * Brexit: UE, gata să negocieze ''până în ultima zi posibilă'', susţine Michel Barnier * Brexit: Liderii UE au convenit să prelungească negocierile pentru un acord comercial, dar intensifică şi pregătirile în caz de ''no deal''