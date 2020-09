Acord privind schimbul a 1.081 de prizonieri in Yemen intre Guvernul recunoscut internațional și rebelii houthi

Guvernul şi rebelii houthi din Yemen au ajuns la un acord privind schimbul a 1.081 de prizonieri, salutat duminică de emisarul special al ONU, Martin Griffiths, ca fiind "cel mai important" de la declanşarea actualului conflict în 2014, notează AFP preluat de agerpres.

Emisarul Naţiunilor Unite a făcut cunoscut că cele două părţi au acceptat, de asemenea, să se întâlnească "pentru a negocia noi eliberări", cu prilejul acestui anunţ făcut la finalul unei săptămâni de discuţii în Elveţia.Şefii celor două delegaţii nu au făcut nicio declaraţie, dar şi-au strâns mâna şi s-au îmbrăţişat, sub privirile lui Martin Griffiths şi directorului regional al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) pentru Orientul Mijlociu şi Apropiat, Fabrizio Carboni.În cadrul unui acord încheiat în Suedia în 2018, guvernul yemen it, sprijinit de o coaliţie militară condusă de Arabia Saudită, şi rebelii houthi, susţinuţi de Iran, au convenit un schimb de prizonieri de circa 15.000 de persoane în total.Între timp, cele două părţi au schimbat prizonieri în mod sporadic. Eliberarea a sute de membri ai forţelor fidele regimului şi de insurgenţi ar reprezenta primul schimb la scară mare de la începutul războiului.Acordul, care trebuie pus în aplicare în două săptămâni, se referă la eliberarea a "681 de rebeli şi 400 de membri ai forţelor guvernamentale şi aliate", a declarat pentru AFP un membru al delegaţiei guvernamentale, sub protecţia anonimatului.Potrivit acestuia, eliberarea de către rebeli a fratelui preşedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi, generalul Nasser Mansour Hadi, a fost amânată.