Acordul de colaborare PNL - UDMR a primit OK-ul lui Ludovic Orban

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți că parlamentarii maghiari nu votează guvernul Ludovic Orban dacă nu semnează un acord scris în care PNL si UDMR sa-si ia angajamentul ca vor respecta o serie de criterii in perioada de tranzitie pana la alegerile din 2020. „Cerem un acord scris înainte de a susține guvernarea. De fiecare dată când am susținut un guvern am avut un acord scris sau unul de guvernare. Altfel, ce poți să spui? Nici lucrurile scrise nu sunt respectate întotdeauna, dar nu poți merge doar pe vorbe. Cu noi se poate ajunge ușor la o înțelegere”, a zis Kelemen Hunor.

Premierul desemnat sa formeze Guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat joi ca este deschis la un eventual acord de susţinere şi colaborare la nivel parlamentar, dar numai în cazul în care acesta va fi absolut necesar. "În cazul în care va fi necesar un astfel de acord, cu siguranţă în runda a doua de discuţii vom lua o decizie în acest sens", a precizat Orban.

