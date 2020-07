Actionarul clubului CS Universitatea Craiova Mihai Rotaru: Daca nu se joaca meciul cu Astra, ne vom cere drepturile, sa castige Craiova la masa verde

Acţionarul clubului CS Universitatea Craiova Mihai Rotaru crede că meciul cu Astra nu se va mai disputa, după ce un jucător al echipei din Giurgiu a fost testat poztiv cu noul coronavirus, şi consideră că ar fi normal ca echipa lui să câştige partida la masa verde, deoarece întâlnirea nu mai poate fi reprogramată.

"A fost o stare de disconfort la nivelul întregului grup. Toată lumea nervoasă, în special jucătorii, toată lumea voia să joace şi din păcate nu se poate. Am înţeles că e un caz destul de grav, febră, convulsii musculare, din păcate s-a întâmplat. Noi am rămas pe loc, am avut o tenatativă să plecăm, după care ne-am dat seama că aici poate interveni DSP-ul, am văzut că sunt abordări diferite în funcţie de zona în care se află DSP-ul, Clujul, o abordare, Ilfovul, o abordare, Craiova, o abordare, Botoşaniul, o abordare, şi atunci Giurgiul poate să aibă o abordare şi rămânem pe loc pentru că dacă am fi plecat astăzi puteam să ne trezim cu o programare pentru vineri şi ar fi însemnat să ne întoarcem mâine înapoi. S-a discutat cu staff-ul, s-a discutat cu căpitanii şi toată lumea a zis rămânem pe loc, ne antrenăm în seara asta, ne antrenăm mâine seară. Mâine, după Adunarea Generală a LPF, vom şti ce se întâmplă. Teoretic şi şansele cele mai mari sunt ca acest meci să nu se mai dispute.

Citește și: Să râdem cu Ludovic Orban! Cum s-a contrazis premierul: Nu se închide nimic! După ora 23:00, anumite activități vor fi închise

Conform protocolului existent, ei ar trebui să stea cinci zile în izolare şi ulterior să-şi facă testele, dar nu mai sunt date de programare. Ştim cu toţii că nu există şanse să se joace acest meci ulterior datei de 3 august. Ne dorim în primul şi în primul rând să jucăm pe teren, asta vrea Craiova, nu aşteptăm pomeni, dar vom rămâne pe loc, vedem dacă se va juca acest meci, mâine după-amiază vom şti. Dacă nu se joacă, ne vom cere drepturile, vom vedea ce spun regulamentele, procedurile. Asta este o variantă (n.r. - să câştige Craiova cu 3-0 la masa verde), dar în momentul acesta cel mai bine este să gândim optimist, acest meci se va juca vineri. Din păcate acest caz nu a fost unul asimptomatic, a fost unul cu simptome foarte clare şi e o problemă. Din ce ştiu, OMS-ul a făcut un studiu şi transmiterea de la asimptomatici este cu un procent foarte scăzut. Dar am înţeles de la colegii de la Astra că este un caz extrem de serios. A avut aseară primele simptome şi dimineaţa a fost foarte grav", a declarat Rotaru, la Digi Sport.

Mijlocaşul croat al echipei Astra Giurgiu, Ljuban Crepulja, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că meciul programat miercuri, de la 21.30, în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, cu CS Universitatea Craiova a fost amânat.