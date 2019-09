Actiune a politistilor de la Letcani pentru siguranta cetatenilor

politisti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din cadrul Sectiei nr.8 Politie Rurala Letcani au actionat, pe raza de competenta, pentru prevenirea accidentelor rutiere si asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica. In cadrul actiunii au fost verificate 39 de autovehicule si au fost legitimate 68 de persoane. In urma neregulilor constatate, au fost aplicate 27 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 11.529 de lei, dintre care 12 conform Legii nr. 61/1991, 12 conform O.U.G. nr. 195/2002 si 3 conform altor acte normative. De asemenea, au fost retinute 2 permise de conducere. Un barbat, de 42 de ani, din municipiul Iasi, a fost sanctionat contraventional, cu amenda, fiindu-i retinut permisul de conducere, conform O. ...