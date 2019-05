Actiune de amploare a polistilor constanteni

Poliţiştii constănţeni au organizat, în cursul zilei de astăzi, o razie în municipiul Constanţa, la care au fost angrenaţi 145 de poliţişti rutieri, de investigaţii criminale şi ordine publică. În acest context, au fost controlate peste 1.000 de autovehicule şi constatate 9 infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.Astăzi, în intervalul orar 00.00-08.00, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa, împreună cu poliţişti ai Serviciului Rutier Constanţa, din cadrul secţiilor de Poliţie urbană 1-5, secţiilor de Poliţie Rurală 1 şi 2, sprijiniţi de luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale au desfăşurat o acţiune de amploare pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, precum şi a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.În urma controalelor, poliţiştii constănţeni au constatat 9 infracţiuni, dintre care 7 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, una pentru conducere cu permisul suspendat şi una pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat.De asemenea, au fost legitimate 1.013 de persoane şi au fost controlate 1.082 autovehicule, fiind aplicate 138 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 122 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Valoarea sancţiunilor este de 78.737 de lei.În cadrul acţiunii au fost reţinute 13 permise de conducere şi au fost retrase 24 certificate de înmatriculare.În jurul orei 00,30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanţa au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Baba Novac, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 00,45, poliţişti din cadrul Secţiei 1 au identificat un tânăr, de 19 ani, care a condus un autoturism neînmatriculat pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu.În jurul orei 01,45, poliţişti din cadrul Secţiei 2 au identificat un tânăr, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.În jurul orei 02,50, poliţişti din cadrul Secţiei 3 au identificat un tânăr, de 18 ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Iorga, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,52 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 03,20, poliţişti din cadrul Secţiei 4 au identificat un bărbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 03,45, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Rurală Constanţa au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,51 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 04,30, poliţişti din cadrul Secţiei 5 au identificat un bărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe strada Spiru Haret, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,76 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 04,30, poliţişti din cadrul Secţiei 5 au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe strada Spiru Haret, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În jurul orei 04,40, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Constanţa au identificat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe strada Ştefan cel Mare, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,76 mg/l alcool în aerul pur expirat.Conducătorul auto a refuzat să fie condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.