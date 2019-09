Actiune de amploare pe Dunare! O fetita de 10 ani a disparut in apele Dunarii dupa ce a mers la scaldat cu o prietena

cautari fetita inecata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita in varsta de 10 ani s-a inecat in Dunare dupa ce a mes la scaldat cu o prietena. Pompierii din Braila incearca sa o gaseasca, insa misiunea lor este ingreunata, zona fiind greu accesibila. Sambata, copila de 10 ani a mers la scaldat impreuna cu o prietena. Fetele s-au aruncat in apa de pe o statie de pompare. Vazand ce se intampla si ca exista riscul ca adolescentele sa se inece, un pescar a intervenit, reusind sa o salveze pe una dintre ele. Zeci de persoane s-au mobilizat in cautarea unei persoane in Padurea Spanzuratilor din Letcani. Unde a fost gasit barbatul - FOTO Pompierii o cauta pe fetita de 10 ani inca de sambata, insa misiunea este extrem de dificila. Zona este extrem de g ...