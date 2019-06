Actiune de infrumusetare a unei celebre zone din Iasi - FOTO

Plantare de flori 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, angajatii Servicii Publice SA, institutie aflata in subordinea primariei Municipiului Iasi, desfasoara o actiune de plantare a florilor. Actiunea se desfasoara in zona Casa Cartii aflata pe pietonalul Stefan cel Mare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto : & ...