Actiune de strangere de semnaturi organizata de PNL Constanta in vederea rezolvarii unor probleme cu care se confrunta comuna Horia

”Așa cum am mai spus, "campania" nu se încheie după terminarea alegerilor, așa cum nici treaba aleșilor locali nu se termină după ce au ieșit pe funcții. Stând de vorbă cu cetățeni din toată comuna, care s-au plâns că se cutremură casele când trec camioanele încărcate prin localitate, chiar dacă stau și la zeci de metri de DJ 223, este clar că este nevoie să se facă ceva. Singura excepție propusă de noi este ca autovehiculele aparținând localnicilor și societăților comerciale care activează pe raza comunei să fie exceptate de la interdicție. Oamenii au fost foarte receptivi și interesați de această inițiativă, având în vedere că am strâns peste 120 de semnături în doar câteva ore, dintr-o populație totală (și reală) de aproximativ 750 de cetățeni”, a subliniat consilierul județean PNL, Bogdan Bola.

"În primul rând, am dorit să mulțumesc personal tuturor cetățenilor care și-au exercitat dreptul de vot pe data de 26 mai. Faptul că am putut, în calitate de președinte, cu un nou birou să obținem cel mai bun rezultat al PNL din istoria filialei noastre, ne obligă să ne întețim acțiunile și opoziția în Consiliul Local, chiar davcă suntem înca în inferioritate numerică. Tocmai de aceea, alături de consilierul județean Bogdan Bola și echipa de tineret, cărora le mulțumesc mult, am demarat o strângere de semnături prin care solicităm montarea de urgență a limitatoarelor de viteză și a semnelor de circulație pe drumul județean DJ 223 în dreptul grădiniței din centrul comunei. Sunt frecvente incidentele din zona aceasta, fiind puse în pericol viețile tuturor copiilor și părinților lor din localitate, mai ales că locul de joacă este cel mai frecventat din comunitatea noastră. De asemenea, solicităm Consiliului Județean Constanța și Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri să găsească soluția legală prin care traficul camioanelor grele de peste opt tone să fie restricționat în comuna Horia, cu excepția autovehiculelor aparținând localnicilor sau firmelor care activează în raza comunei noastre. Nu este o figură de stil când spunem că pământul se cutremură când autovehiculele cu tonaj greu trec prin comună, distrugând gardurile și pereții caselor din apropierea drumului județean.”, a declarat Nicolae Ioniță, consilier local și noul președinte al PNL Horia.