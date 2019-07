Actiuni ale politiei iesene, pentru siguranta cetatenilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ziua de 03 iulie, politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 20 de infractiuni. In ziua de 03 iulie a.c., politistii au actionat, la nivelul judetului Iasi, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 6 actiuni si s-a intervenit la 102 evenimente, dintre care 85 au fost sesizate prin 112. A ajuns dupa gratii dupa ce a comis o talharie In urma activitatilor, au fost sesizate 25 de infractiuni. Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 314 de sanctiuni contraventionale, in ...