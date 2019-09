Actiuni de cautare intr-o comuna din Iasi. Un barbat s-a inecat intr-un iaz

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, in comuna Belcesti, judetul Iasi, un barbat in varsta de 30 de ani s-a inecat intr-un iaz. La fata locului au fost trimise echipaje de pompieri si o ambulanta cu medic de la Targu Frumos. Din primele informatii se pare ca, nici pana in acest moment, barbatul nu a fost gasit. Revenim cu detalii Doi frati au murit in Mamaia si un alt tanar in Olimp. Alte doua persoane sunt in stare grava Aventura vietii lui pentru acest tanar! A adormit pe saltea si a plutit in deriva ore intregi! Unde l-au gasit salvatorii Exista eroi printre noi! Patru pompieri militari aflati in timpul liber au salvat de la inec un baiat Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...