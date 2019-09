Actiuni de consiliere a operatorilor economici de pe Valea Prahovei, in acest weekend

Unităţile de alimentaţie publică şi de cazare precum şi cele care comercializează suveniruri în staţiunile de pe Valea Prahovei au fost verificate în acest weekend din punct de vedere al respectării drepturilor consumatorilor, controlul inspectorilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) având doar rol de consiliere, informează instituţia într-un comunicat remis duminică AGERPRES.

"Acţiunile de verificare ale colegilor noştri privind activitatea desfăşurată de operatorii economici au continuat cu zona Valea Prahovei. Parcurgând registrele unice de control am observat că unii operatori economici, cu toate ca au mai fost consiliaţi în trecut, au ales să nu respecte cele semnalate de către această autoritate şi automat să nu respecte consumatorul. Această acţiune, aşa cum am promis, a avut un rol de ultim avertisment. Sezonul acesta va fi dedicat exclusiv consumatorilor, iar cei care nu acceptă acest lucru ar trebui să se apuce de o altă activitate, a declarat Horia-Miron Constantinescu, preşedintele ANPC.Potrivit sursei citate, au fost identificate la comercializare diverse jucării care prezentau abateri privind inscripţionarea numelui, a denumirii comerciale înregistrate sau a mărcii înregistrate a producătorului şi/sau a importatorului, precum şi a adresei la care aceştia pot fi contactaţi, abateri privind marcajul de conformitate CE, abateri privind cerinţele generale de siguranţă şi abateri privind declaraţia de conformitate.De asemenea, reprezentanţii ANPC afirmă că se aflau la comercializare o serie de jucării (pistoale cu bile, slime-uri etc.), produse notificate prin sistemul RAPEX, spun reprezentanţii ANPC.Nu în ultimul rând, au fost găsite la comercializare produse textile şi articole de uz casnic inscripţionate cu branduri de renume Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Dacia Logan, Opel.