Actiuni de dezinfectie in Constanta. Care sunt zonele vizate in aceasta seara

Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, a facut apel catre populatie ca sa contribuie la buna desfasurare a cumpararii de alimente de catre persoanele peste 65 de ani in intervalul orar destinat:

Un avocat in varsta de 49 de ani a fost primul pacient diagnosticat cu noul coronavirus in orasul italian Napoli. El s-a vindecat dupa 25 de zile, iar in 13 dintre acestea a avut nevoie de asistenta pentru a putea respira.