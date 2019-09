Actiuni de voluntariat: Crosul caritabil KMG International - RUN CARE, la a sasea editie

“De 6 ani alergăm pentru cauze importante, pentru a ajuta ONG-uri să dezvolte proiecte de educație, sănătate, sociale sau de mediu. Anul acesta, împletim iarăși dorința de a ne implica cu timpul petrecut alături de colegi și familie pentru două cauze diferite, dar la fel de importante: consolidarea pădurilor din Munții Făgăraș și sprijinirea copiilor ce provin din medii dezavantajate, prin colaborarea cu Agent Green și Hope and Homes for Children.” Alexey Golovin, director departament Juridic și Afaceri Corporative.

”39% din copiii României trăiesc în condiții de sărăcie; nu frecventează grădinița sau școala și, în unele zile, nu au nici ce să mănânce. De aceea, de multe ori, părinții aleg să își lase copiii în grija statului, în orfelinate unde vor primi mâncare, dar vor fi privați de lucrul cel mai important pe care trebuie să îl primească un copil: de afecțiune. Programul de prevenire a separării copilului de familie este unul dintre pilonii principali ai activității desfășurate de Organizația noastră. Generozitatea și implicarea echipei Rompetrol ce participă la evenimentul ”Run & Care”, ne bucură și ne obligă să continuăm eforturile pe care, de 21 de ani, le depunem în beneficiul copiilor vulnerabili ai României.” - Robert Ion, Director de Fundraising, Hope and Homes for Children România.

"Zona Făgăraș este de o importanță naturală extraordinară și a fost pe alocuri degradată. Există zone care au nevoie de ajutorul nostru pentru a restaura un peisaj care găzduiește în profunzime cele mai vechi și mai valoroase păduri și peisaje ale Europei. Vom integra în efortul nostru de a transforma Făgăraș în parc național și un proiect de plantare, pentru a ne detașa puțin de toate veștile tragice despre păduri, și pentru a contribui la obiectivul de creștere a zonei împădurite a țării până la 40%." Gabriel Păun, Președinte Agent Green.

Angajații KMG International au alergat în cadrul celei de-a șasea ediție Run & Care, ce a avut loc duminică, 15 septembrie, în parcul Carol. Peste 200 de angajați din mai multe companii ale Grupului, alături de familiile lor și partenerii de afaceri, au alergat pe distanțe de 5, 10 şi 15 km. Compania a donat pentru fiecare kilometru pentru două ONG-uri importante: Agent Green și Hope and Homes for Children.Anual, angajații Grupului sunt implicați în acțiuni de voluntariat, participând la diferite activități caritabile, individuale sau lansate de companie (donarea de sânge, strângerea de fonduri pentru centre de plasament, sesiuni de plantare). Run & Care este un eveniment prin care voluntariatul, spiritul civic, cât și un stil de viață sănătos prin sport sunt promovate în rândul angajaților. Valoarea donației este de 20,000 USD.Fondurile strânse în urma participării la RUN & CARE a angajaților vor fi direcționate către Hope and Homes for Children, pentru programul de prevenire a separării copilului de familie demarat de asociație.Mai mult, pentru fiecare alergător, KMG International va planta câte un copac în Munții Făgăraș, alături de Agent Green, ONG ce demarează proiecte pentru combaterea defrișărilor ilegale și protejarea pădurilor virgine.Despre Agent GreenÎnființată în anul 2009, Asociația Agent Green are ca scop protecția și conservarea mediului înconjurător și a condițiilor de viată naturale ale omului. În ultimii ani, pădurile au reprezentat o prioritate pentru organizație, iar activitățile Agent Green în acest domeniu sunt recunoscute si susținute la nivel internațional.Despre Hope and Homes for Children RomaniaHope and Homes for Children activează în România din 1998, timp în care a contribuit în mod direct sau indirect la închiderea a 58 de instituții de tip vechi (orfelinate), în timp ce alte 10 sunt în curs de închidere. Prin eforturile Fundației şi ale partenerilor săi, au fost dezvoltate 110 case de tip familial, 5.810 copii au fost scoși din orfelinate, iar alți 457 urmează să părăsească orfelinatele în curs de închidere. Fundația activează intens și în prevenirea separării copilului de familie, 31.580 de copii fiind salvaţi de la ruperea de familie iar 1.168 tineri au fost sprijiniţi pentru o viaţă independentă.Până în acest moment, 54.974 de copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes for Children România, al cărei obiectiv este ca până în 2026 să fie eliminată instituţionalizarea copiilor în țara noastră. Mai multe informații la www.hopeandhomes.ro.Sursa foto: KMG International