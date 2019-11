Actiuni in trafic pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente grave

Indisciplina pietonilor, a bicicliștilor, viteza, neacordarea priorității de trecere vehiculelor sau pietonilor reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.Acesta este si motivul pentru care Poliția Română, prin structurile rutiere, a derulat, timp de 5 zile, la nivel național, o acțiune pentru siguranța în trafic.Astfel, în perioada 13 – 17 noiembrie a.c., sub coordonarea Direcției Rutiere, au fost organizate și desfășurate acțiuni prin care s-a urmărit prevenirea și combaterea acestor cauze ale accidentelor grave.În prima zi a acțiunii, polițiștii au acționat, în special, pentru combaterea neacordării priorității de trecere pietonilor și vehiculelor. Următoarea zi s-a acționat pentru combaterea abaterilor săvârșite de către bicicliști și pietoni, iar în zilele următoare, acțiunea a vizat combaterea nerespectării regimului legal de viteză și depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive.Polițiștii au constatat 420 de infracțiuni la regimul circulației, iar pentru alte nereguli constatate au fost aplicate 25.787 de sancțiuni contravenționale la legislația rutieră (9.398 au fost pentru viteză neregulamentară, 1.671 au fost aplicate pietonilor pentru diferite abateri, alte 1.259 bicicliștilor, 367 pentru depășire neregulamentară, 353 pentru neacordare de prioritate pietonilor, alte 208 pentru neacordarea priorității vehiculelor, 352 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, iar pentru oprire nejustificată sau conducere pe banda de urgență au fost aplicate 160 de amenzi).Au fost reținute 2.326 de permise de conducere și retrase 864 de certificate de înmatriculare.La nivel național, de la începutul anului, până la 3 noiembrie2019, pe drumurile publice s-au înregistrat 6.857 de accidente (cu 310 mai puține față de aceeași perioadă a anului 2018), soldate cu decesul a 1.475 de persoane (cu 63 mai puține) și rănirea gravă a altor 6.470 (cu 358 mai puține).Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave au fost reprezentate de indisciplina pietonilor (18% din total), viteza (17%), indisciplina bicicliștilor (11%), neacordarea priorității de trecere vehiculelor (9%), respectiv neacordarea priorității de trecere pietonilor (8%).Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța