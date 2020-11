Actiuni pentru protejarea padurilor: Politistii au confiscat 483 de pomi de Craciun

Batrana de 87 de ani din localitatea aradeana Pancota, care a fost jefuita de 300.000 de euro in dimineata zilei de 22 noiembrie, a povestit firul evenimentelor.

Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 2 milioane de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava si la alte persoane implicate intr-o larga retea de coruptie.

Procurorii din Neamţ au finalizat urmărirea penală demarată după ce o o minoră de 13 ani şi jumătate, la data faptei, a rămas însărcinată şi l-au trimis în judecată pe autor, Iulian Şerban, de 38 de ani, nimeni altul decât tatăl victimei, care lucra in domeniul constructiilor, milionar in euro in urma unei despagubiri.