Actiunile Bancii Transilvania, OMV Petrom si Romgaz, cele mai lichide titluri in aceasta saptamana

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti, generând tranzacţii de peste 56,82 milioane de lei, urmate de acţiunile OMV Petrom, cu schimburi de 54,31 milioane de lei şi de cele ale Romgaz, cu 36,68 milioane de lei, potrivit datelor publicate pe site-ul bursei, scrie agerpres.ro.

În topul celor mai bune evoluţii bursiere ale săptămânii 25 - 29 noiembrie se află SIF Hoteluri SA, cu un avans de 5,07% al preţului acţiunilor, SIF 2 Moldova SA - plus 4,61% şi Impact Developer& Contractor SA - plus 4,51%.Pe de altă parte, cele mai slabe evoluţii au fost consemnate de acţiunile Sinteza SA, care s-au depreciat cu 8,44%, Comelf - minus 7% şi Dafora SA - minus 6,67%.Valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni derulate în ultima săptămână pe Bursa de la Bucureşti a scăzut uşor, de la 245,29 milioane de lei în perioada 18-22 noiembrie, la 240,55 milioane de lei în prezent, dar capitalizarea pieţei a depăşit vineri 177,37 miliarde lei.Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost marţi, 26 noiembrie, când rulajul a fost de peste 114,66 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost luni, 25 noiembrie, când tranzacţiile cu acţiuni au fost de numai de 17,39 milioane de lei.Pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti sunt 83 de societăţi emitente şi 28 de intermediari, iar valoarea totală a tranzacţiilor derulate de la începutul anului a depăşit 9,16 miliarde de lei cu o medie zilnică de tranzacţionare de 39,67 milioane lei.De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au fost realizate 537.907 de tranzacţii, în valoare totală de 10,31 miliarde de lei, media zilnică de tranzacţionare fiind de 44,67 milioane de lei.