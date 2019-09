Actiunile BT, BRD si Romgaz au fost cele mai tranzacționate pe bursa in ultimele zile

Valoarea tranzacţiilor realizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a scăzut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei în perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei în această săptămână, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucureşti, potrivit AGERPRES.

În perioada 23 - 27 septembrie au fost consemnate 10.914 schimburi cu acţiuni, faţă de 11.134 tranzacţii în săptămâna anterioară, iar capitalizarea companiilor listate pe piaţa reglementată s-a diminuat uşor, totalizând 170,31 miliarde de lei.Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost vineri, 27 septembrie, când s-au înregistrat 3.558 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 72,33 milioane de lei.

Joi seara, furnizorul global de indici FTSE Russell a promovat România la statutul de Piaţă Emergentă de la cel de Piaţă de Frontieră, decizia fiind luată după ce România s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare. Agenţia de rating pentru piaţa de capital a anunţat că acţiunile companiilor româneşti Romgaz, Banca Transilvania şi BRD-Groupe Societe Generale îndeplineau criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap Index la data de 28 iunie 2019. Reclasificarea statutului va intra în vigoare în septembrie anul viitor.



Vineri, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel, compara promovarea României la statutul de Piaţă Emergentă cu momentul aderării României la Uniunea Europeană, însă recunoştea că beneficiile "nu vor veni mâine, nu vor veni nici pe 26 septembrie 2020, de când intră în vigoare noii indici calculaţi de FTSE Russell, ci vor apărea în 3-5-7 ani".



Acţiunile Banca Transilvania au fost cele mai tranzacţionate în această săptămână, schimburile pe aceste titluri fiind de 52,94 milioane de lei, urmate de BRD - Groupe Societe Generale (44,08 milioane de lei) şi Romgaz ( 30,1 milioane de lei), Fondul Proprietatea (27,41 milioane de lei) şi OMV Petrom (15,94 milioane de lei).



Cele mai importante aprecieri ale cotaţiilor, pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti, le-au consemnat acţiunile UAMT SA, cu o creştere de 10,86%, Grupul Industrial Electrocontact (plus 9,30%) şi Bermas (plus 8,53%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost înregistrate de titlurile Condmag, care au pierdut 12% din valoare, Ropharma (minus 8,38%) şi Altur (minus 7,89%).



În acest an, pe piaţa reglementată a BVB sunt 84 de societăţi emitente şi 29 de intermediari.



În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare, în această săptămână s-a înregistrat un rulaj de 1,63 milioane de lei, în scădere de la 1,7 milioane în perioada precedentă. Numărul total al schimburilor a fost de 777, faţă de 692 cu o săptămână în urmă. Capitalizarea companiilor de pe ATS a coborât la 9,058 miliarde de lei.



De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au fost realizate 443.151 tranzacţii, în valoare totală de 8,098 miliarde de lei, media zilnică de tranzacţionare fiind de 43,53 milioane de lei.