Actiunile subsidiarei AB InBev din Asia cresc semnificativ la debutul pe bursa

Subsidiara Anheuser-Busch InBev NV din regiunea Asia-Pacific, care a obţinut aproximativ cinci miliarde de dolari luna aceasta, după ce a relansat Oferta Publică Iniţială (IPO), a urcat cu peste 6% la debutul pe bursă, atenuând temerile privind efectele protestelor din Hong Kong, transmite Reuters.

Listarea Budweiser Brewing Company APAC Ltd vine pe fondul recentelor demersuri de acest tip menite să testeze încrederea investitorilor, după escaladarea tensiunilor comerciale globale şi protestele din ultimele patru luni care se desfăşoară la Hong Kong.Oferta Publică Iniţială a subsidiarei AB InBev din regiunea Asia-Pacific este a doua mare listare pe plan global în acest an, după cea a firmei de ridesharing Uber, care a obţinut în mai 8,1 miliarde de dolari în urma flotării, arată datele Refinitiv.În iulie, producătorul numărul unu de bere la nivel mondial a anulat listarea subsidiarei Budweiser Brewing Company APAC Ltd, citând "condiţiile dificile de pe piaţă". Săptămâna trecută, compania a confirmat că a evaluat Oferta Publică Iniţială a Budweiser la 27 dolari Hong Kong (3,44 dolari SUA) per titlu.Luni dimineaţă, acţiunile au urcat la 28,70 dolari Hong Kong, apoi s-au tranzacţionat la 28,55 dolari Hong Kong, o creştere de 5,7%.Evident este o perioadă dificilă în Hong Kong, dar suntem încrezători că există o fundaţie solidă aici şi suntem foarte optimiştii privind viitorul luminos al Hong Kong-ului în calitatea sa de unul din cele mai importante centre de afaceri din Asia", a afirmat directorul general al Budweiser APAC, Jan Craps, la ceremonia de la listare.În primele nouă luni din acest an, companiile au obţinut 15 miliarde de dolari din listări la Bursa de la Hong Kong (inclusiv Budweiser APAC), faţă de 42 miliarde de dolari obţinuţi la Bursa de la New York, conform datelor RefinitivCâştigurile de pe urma IPO vor ajuta AB InBev să-şi reducă datoria de peste 100 de miliarde de dolari. În portofoliul Budweiser APAC se află peste 50 de branduri de bere, inclusiv Stella Artois şi Corona.