Actiunile unei companii germane s-au prabusit dupa ce corporatia a anuntat ca e posibil ca 1,9 miliarde de euro care apar in contabilitate sa nu existe in realitate

Compania germana de plati Wirecard a anuntat luni ca 1,9 miliarde de euro incluse in contabilitatea sa nu au existat probabil niciodata, o lipsa care risca sa scufunde compania si sa lezeze reputatia autoritatii de reglementare a sectorului financiar din Germania; Actiunile Wirecard au scazut luni cu pana la 45% in urma informatiei, fiind tranzactionate ulterior in declin cu 36%, relateaza Reuters.