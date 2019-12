Activista Greta Thunberg se vaita de aglomerația din trenurile germane - Reacția ironica a Deutsche Bahn

Tânăra activistă de mediu suedeză Greta Thunberg a provocat furia căilor ferate germane Deutsche Bahn după ce a postat pe Twitter că a fost nevoită să călătorească într-un tren aglomerat la întoarcerea de la Conferinţa asupra schimbărilor climatice (COP25) desfăşurată la Madrid, potrivit Agerpres.

Thunberg, în vârstă de 16 ani - care are 3,6 milioane de abonaţi pe Twitter - a postat o fotografie cu ea aşezată pe podea într-un tren, înconjurată de valizele sale, adăugând că a traversat Germania în trenuri aglomerate.Compania feroviară Deutsche Bahn a replicat duminică, tot pe Twitter, că ea călătorea la clasa I.'Dragă Greta, mulţumesc pentru susţinerea acordată lucrătorilor feroviari în lupta noastră împotriva schimbărilor climatice. Ne bucurăm că aţi călătorit cu ICE 174 (tren de mare viteză) sâmbătă", a scris compania germană.

"Ar fi fost mai frumos dacă aţi fi menţionat şi felul şi modul amabil şi competent în care aţi fost tratată de personalul nostru la clasa întâi", se mai spune în mesajul postat contul de Twitter al Deutsche Bahn, care a difuzat ulterior şi un comunicat de presă.



Totuşi, Deutsche Bahn nu a negat faptul că fata nu şi-a găsit un loc înainte de Frankfurt, la jumătatea drumului dintre Basel şi Hamburg.



Thunberg a răspuns printr-un tweet că trenul său de la Basel fusese anulat şi că ea şi prietenii săi au trebuit să stea pe podea în două trenuri înainte de a găsi la clasa I din Goettingen.



"Bineînţeles că nu este o problemă şi nu am pretins niciodată că a fost. Trenurile aglomerate sunt un semn bun, pentru că ele arată că cererea pentru călătoriile cu trenul este mare'', a adăugat ea.



Thunberg, care refuză să călătorească cu avionul pentru a-şi limita amprenta de carbon, a fost criticată săptămâna trecută de preşedintele american Donald Trump care, tot pe Twitter, a ironizat indignarea ei ecologică, spunând că ar trebui să înveţe să-şi gestioneze furia.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o