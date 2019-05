Activisti LGBT, arestati in Cuba in timpul unui mars

LGBT Havana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi activisti LGBT au fost arestati dupa ciocniri cu politia la un mars pride pentru drepturile LGBT neautorizat in capitala cubaneza Havana, relateaza BBC. Evenimentele de sambata vin dupa ce autoritatile comuniste au anulat in mod neasteptat al-12-lea mars anual impotriva homofobiei. Activistii au condamnat decizia si au organizat apoi propria demonstratie, organizata in mare parte pe retelele sociale. Premierul irlandez si-a adus partenerul la intalnirea cu vicepresedintele american, un politician crestin conservator Marsurile neautorizate din Cuba sunt intampinate de obicei cu un raspuns ferm al politiei. Sambata, peste 100 de manifestanti au iesit pe strazile din Havana. Unii au afirmat ca au ...