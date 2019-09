Activitate de amploare a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi - FOTO

Activitate de amploare a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); I.S.J. Iasi in colaborare cu C.J.R.A.E. Iasi si Casa Corpului Didactic “Spiru Haret”, Iasi a organizat in ziua de 17 septembrie, la sediul Casei Corpului Didactic, activitatea de formare cu titlul Strategii si practici educationale centrate pe reducerea abandonului scolar si prevenirea segregarii in mediul scolar. Directorii, directorii adjuncti, consilierii scolari, mediatorii si profesorii care predau limba romani au fost invitati pentru a dezbate prioritatile educationale privind integrarea copiilor minoritari in mediul scolar, odata cu interventia in plen a inspectorului scolar, prof. dr. Traian Florentin CIOBOTARIU. O alta prezentare aprec ...