Activitate rutiera: Constanta. Soferi bauti sau sub influenta efectelor psihoactive, depistati in trafic

Mai mulţi şoferi constănţeni s-au ales cu dosare penale după ce au condus fără permis, băuţi sau sub influenţa substanţelor psihoactive.Astfel, la data de 17 iulie a.c., în jurul orei 15.40, poliţişti din cadrul Secției 4 Poliție Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiu, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Sassu Gheorghe din Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 16.40, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Soveja din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 02.10, o patrulă mixtă formată dintr-un polițist al Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu și un jandarm din cadrul I.J.J. Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 222, în localitatea Mihail Kogălniceanu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au depistat un bărbat, în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Împărat Traian din comuna Valu lui Traian, fiind sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drugtest a rezultat o valoare pozitivă pentru cannabis.În toate cauzele, polițiștii au întocmit dosare penale.