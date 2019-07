Activitate rutiera: Constanta. Tineri, prinsi la volan sub influenta substantelor psihoactive

Șoferi prinși sub influența substanțelor psihoactive, la volanul mașinii, s-au ales cu dosare penale.Astfel, la data de 6 iulie a.c., în jurul orei 00.45, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 39, pe raza localității Agigea, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 00.50, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test rezultatul a fost pozitiv.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 01.00, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Brașov, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test rezultatul a fost pozitiv.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 01.05, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Brăila, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența substanțelor psihoactive și a băuturiloe alcoolice. În urma testării cu aparatul drug-test rezultatul a fost pozitiv, iar testul cu aparatul etilotest a stabilit o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 02.35, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 86, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 02.45, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat o tânără, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 86, fiind sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test rezultatul a fost pozitiv.La data de 6 iulie a.c., în jurul orei 04.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Agigea, județul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.