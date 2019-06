Activitate rutiera: Dosare penale pentru mai multi soferi constanteni, depistati bauti la volan

La data de 24 iunie a.c., în jurul orei 15.50, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 59 de ani, care a condus o autoutilitară pe strada Falezei din stațiunea Eforie Nord, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 24 iunie a.c., în jurul orei 17.00, poliţişti din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, în vârstă de 26 de ani, care a condus un autoturism între localitățile Viroaga și Olteni, județul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 24 iunie a.c., în jurul orei 17.30, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.