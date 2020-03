Activitate rutiera: Șoferi bauti, depistati la volan. Politistii constanteni au intocmit dosare penale

Polițiștii rutieri constănțeni au întocmit mai multe dosare penale pe numele unor șoferi prinși băuți la volan.Potrivit IPJ Constanța, la data de 26 martie a.c., în jurul orei 22.10, polițiști din cadrul Postului de Poliție Adamclisi au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Bujorului din satul Zorile, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat testarea cu aparatul etilotest, precum și recoltarea mostrelor biologice.La data de 26 martie a.c., în jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 26 martie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia, împreună cu polițiști ai Postului de Poliție Vama Veche, au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un moped pe DN 39, în localitatea Vama Veche, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, polițiștii au întocmit dosare penale.