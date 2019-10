Activitate rutiera: Șoferi bauti sau cu numerele de inmatriculare expirate, sanctionati de politistii constanteni

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au condus sub influența băuturilor alcoolice sau cu numere de înmatriculare expirate.Astfel, la data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodăau depistat un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Constanței din localitatea Cernavodă, având montate plăcuțe cu numere de înmatriculare expirate.Potrivit IPJ Constanța, la data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiști din Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Independența, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanuau identificat un bărbat de 51 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada I. C. Brătianu din localitatea Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital, unde a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale.