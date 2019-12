Activitate rutiera: Șoferi beti sau fara permis, pe strazile din judetul Constanta

Polițiștii din cadrul IPJ Constanța au întocmit mai multe dosare penale, în data de 8, respectiv 9 decembrie:La data de 8 decembrie, în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 8 decembrie, în jurul orei 03.50, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au depistat un bărbat, de 26 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Chirnogeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 8 decembrie, în jurul orei 14.10, polițiști din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au depistat un tânăr, de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Gârliciu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 8 decembrie, în jurul orei 17.50, polițiști din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un bărbat, de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 222, în localitatea Grădina, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 8 decembrie, în jurul orei 21.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 57 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Pajurei din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 9 decembrie, în jurul orei 00.15, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au depistat un bărbat, de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ing. Anghel Saligny din Cernavodă, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța