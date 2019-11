Activitate rutiera: Peste 200 de infractiuni constatate de oamenii legii, in trei zile. Ce au descoperit acestia

În primele trei zile ale lunii, polițiștii rutieri au organizat, pe șoselele din țară, o acțiune pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.De la începutul anului, în primele nouă luni, s-au produs în România 6.108 accidente grave – față de aceeași perioadă a anului 2018, cifra indică o scădere cu 1,68%.De asemenea, și numărul accidentelor rutiere grave produse în primele nouă luni ale anului 2019 (434), comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în care conducătorii de vehicule s-au aflat sub influenţa alcoolului, este în scădere cu 20,22%.Legislația penală incriminează „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” în articolul 336 alineatul doi din Codul penal.Pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, de la începutul lunii, polițiștii rutieri, alături de colegi de la ordine publică, au intensificat acțiunile în trafic, cu mijloace tehnice certificate din dotarea Poliției Române care stabilesc prezența, în aerul expirat, a alcoolului ori a consumului de substanțe psihoactive.În primele trei zile de acțiune, au fost aplicate 12.441de sancțiuni contravenționale, dintre care, 423 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului, 12.018 reprezentând alte sancțiuni potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Totodată, au fost reținute 1.327 de permise de conducere, dintre care 491 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului și 836 pentru nerespectarea altor norme rutiere.De asemenea, au fost constatate 461de infracțiuni,dintre care 207 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența alcoolului, zece pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive și 244 de alte infracțiuni.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța