Activitate simbolica si interesanta la Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iasi

Prof. dr. Camelia Gavrila, deputat si vicepresedintele Comisiei pentru Educatie din Parlamentul Romaniei a fost prezenta astazi la Casa Corpului Didactic "Spiru Haret" Iasi. In acest context aceasta a tinut sa transmita un mesaj despre importanta acestei institutii in formarea cadrelor didactice. Potentialul ministru al Educatiei Nationale, prof. dr. Camelia Gavrila, transmite un sensibil mesaj "In apropierea Zilei Internationale a Educatiei, profesori, directori si metodisti au analizat reperele esentiale ale profesiei noastre, aspecte legate de formarea initiala, de relevanta continuturilor, a programelor de studiu, dar au evaluat si eficienta ...