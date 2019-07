Activitatea fizica usoara si moderata reduce imbatranirea creierului. Cum te motivezi sa faci miscare

activitate fizica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unui studiu publicat in JAMA Network Open, activitatea fizica in aer liber este asociata cu un volum mai mare al creierului si cu o imbatranire sanatoasa a creierului, ba chiar poate impiedica declinul cognitiv si dementa. Explicatia consta, cel putin la prima vedere, in faptul ca persoanele active prezinta mai putini factori de risc metabolic si vascular. Cu toate acestea, nu pot fi prezise cu exactitate nivelurile specifice de activitate fizica optime pentru prevenirea dementei. Orientarile Departamentului de Sanatate si Servicii Umane 2018 privind activitatea fizica pentru americani sugereaza ca orice tip de activitate fizica este preferabil sedentarismului, insa practicarea a 150 de min ...