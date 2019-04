Activitatea Oficiului Postal 13 Vama, mutata in Pacurari in mai

OP13 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Activitatea Oficiului Postal 13 Vama, de la Fundatie, va fi mutata in Pacurari in prima jumatate a lunii mai. Conducerea Postei a intampinat o serie de probleme tehnice la lucrarile de reamenajare a spatiului de la Oficiul Postal 9 Pacurari. Termenul avansat pentru finalizarea tuturor lucrarilor este 8 mai. Oficiul Postal din Fundatie se muta din aprilie in Pacurari "Am discutat cu responsabilii de la Posta pentru ca termenul de finalizare sa nu mai fie amanat. Iesenii, dar si angajatii Postei si ai Directiei Vamale vor avea in Pacurari un spatiu mult mai generos decat cel actual de la Oficiul Postal 13. Sper ca activitatea cu publicul se va desfasura in conditii mai civilizate, iar iesenii care coman ...