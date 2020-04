Activitati de prevenire a coruptiei in randul personalului MAI desfasurate de ofiterii DGA

Ofiţerii DGA au desfăşurat, în luna aprilie, acțiuni cu scop preventiv în zonele de risc identificate la nivel teritorial, conform evaluărilor specifice fiecărei structuri teritoriale.

Reamintim faptul că, într-un raport dat publicității în 15 aprilie a.c., GRECO (Grupul de state împotriva corupţiei) a atras atenția că "Apariţia epidemiei de COVID-19 creşte riscurile corupţiei" în sectoare publice vulnerabile. “Nu trebuie să permitem COVID-19 să compromită valorile şi standardele noastre, inclusiv transparenţa şi responsabilitatea", a subliniat președintele GRECO, potrivit DGA.

În contextul situației epidemiologice actuale determinată de răspândirea noului coronavirus (COVID-19), Direcţia Generală Anticorupție sprijină implementarea măsurilor speciale de reducere a răspândirii virusului, alături de colegi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Pe parcursul activităților desfășurate cu colegii M.A.I. aflați în misiune în această perioadă, au avut loc discuții prin care s-a reiterat sprijinul și operativitatea conlucrării interinstituționale din perspectiva prevenirii și combaterii situațiilor de risc la corupție, fie din partea persoanelor aflate în carantină, rude ale acestora, prieteni etc. ori vizând sesizări din alt spectru de activitate, respectiv vamal, livrări de materiale sanitare etc.Structura centrală și structurile județene anticorupție au desfășurat activități în scopul prevenirii faptelor de corupție atât cu personalul M.A.I., cât și cu alte persoane care acționau împreună cu acesta (ex. din cadrul poliției locale, M.Ap.N. etc.), din dispozitivele de ordine publică din zona centrelor de carantină, punctele de trecere a frontierei de stat sau din alte zone potențial vulnerabile, fiind dezbătute scenarii probabile de risc și modul de răspuns la acestea. Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la infracțiunile de corupție în condițiile gravității potențiale a efectelor acestora privind acțiunile de limitare a răspândirii noului coronavirus, dar și asupra întregii societăți.Sursă foto: DGA