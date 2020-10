Actorii Bogdan Farcas si Dragos Dumitru au primit Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Varsovia

Actorii Bogdan Farcas si Dragos Dumitru au fost recompensati cu Premiul Special al Juriului la Festivalul de Film de la Varsovia pentru rolurile interpretate in pelicula ''Neidentificat'', o coproductie Romania-Cehia-Letonia, in regia lui Bogdan George Apetri, selectata in competitia internationala, potrivit site-ului oficial al festivalului.