Actorii Tom Hanks si Rita Wilson au fost diagnosticati cu coronavirus

Actorii Tom Hanks si Rita Wilson au fost diagnosticati cu Covid-19 in timpul sederii in Australia, unde starul din „Forrest Gump” filmeaza pentru un lungmetraj despre viata lui Elvis Presley.

Hanks si Wilson, amandoi in varsta de 63 de ani, au mers la medic dupa ce au prezentat simptome de raceala, a scris actorul pe Instagram.

Ei se afla acum in izolare.

„Ne-am simtit putin obositi, ca si cand am fi fost raciti, si am avut ceva dureri. Rita a avut frisoane si usoara febra. Pentru a face lucrurile corect, asa cum trebuie astazi, in lume, am fost testati pentru coronavirus si depistati pozitiv”.

Actorul a spus ca va face publice detalii ale starii lor de sanatate. „Noi, familia Hanks, vom fi testati, tinuti sub observatie si izolati a

Warner Bros a transmis: „Sanatatea si siguranta membrilor companiei noastre sunt intotdeauna prioritare si luam masuri de precautie pentru a proteja pe oricine lucreaza in productiile noastre in lume”, potrivit News.ro.

Presa locala a raportat ca productia filmului regizat de Baz Luhrmann a fost suspendata temporar.

Saptamana trecuta, Wilson a sustinut concerte la Emporium Hotel din Brisbane si la Opera din Sydney.

Australia a inregistrat peste 130 de cazuri de infectare cu Covid-19, de la depistarea coroavirusului, la finalul anului trecut, in China.

La nivel mondial, au fost inregistrate in total peste 126.000 de cazuri de imbolnavire, dintre care mai mult de jumatate sunt vindecate, dar si peste 4.600 de decese.

Cele mai afectate tari sunt China (aproximativ 81.000 de cazuri), Italia (Peste 12.000 de cazuri), Iran (9.000 de cazuri), Coreea de Sud (peste 7.755 de cazuri), Franta (peste 2.280 de cazuri), Spania (peste 2.200 de cazuri), Germania (aproximativ 2.000 de cazuri), SUA (peste 1.300 de cazuri), Elvetia (peste 650 de cazuri) si Japonia (peste 630 de cazuri).

