Actorii Tom Hanks si Rita Wilson, dupa doua saptamani de la primele simptome de Covid-19: Putem sa o scoatem la capat - VIDEO

Actorii Tom Hanks şi Rita Wilson se simt „mai bine" după două săptămâni de la primele simptome de Covid-19, potrivit unui mesaj publicat duminică noapte de starul din „Forrest Gump". Tom Hanks a scris pe Twitter că atât el, cât şi soţia lui, Rita Wilson, se simt mai bine. „Două săptămâni de la primele simptome şi ne simţim mai bine". El i-a încurajat pe oameni să practice distanţarea socială. „Să te adăposteşti într-un loc funcţionează aşa: Nu dai nimănui. Nu iei de la nimeni. Bun simţ, nu? Va lua un timp, dar, dacă avem grijă unii de alţii, dacă ajutăm cum putem şi dacă renunţăm la anumite facilităţi... va trece şi asta. Putem să o scoatem la capăt". Wilson, la rândul ei, a publicat duminică o înregistrare video în care apare cântând rap. View this post on Instagram See it to believe it A post shared by Rita Wilson (@ritawilson) on Mar 21, 2020 at 11:31pm PDT Tom Hanks a anunţat pe 12 martie că amândoi au fost testaţi pozitiv cu Covid-19. Cuplul se afla în Australia, unde el filma pentru un lungmetraj despre Elvis Presley, iar ea a susţinut câteva concerte. Soţii Hanks au fost externaţi lunea trecută şi se află acum într-o casă închiriată în Australia. Potrivit autorităţile australiene, actorii ar fi contractat boala în Statele Unite sau pe drum spre Australia.