Actorul Alec Baldwin va fi tinta glumelor in cadrul unui program al Comedy Central

Alec Baldwin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Alec Baldwin, nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Cooler” si premiat cu trei Globuri de Aur pentru interpretarea din serialul „30 Rock”, va fi tinta glumelor in cadrul unui program al Comedy Central. Postul de televiziune a dezvaluit ca Baldwin va fi „victima” roast-ului de anul acesta. Justin Bieber, abstinent un an dupa ce s-a despatit de Hailey. „M-am dedicat lui Dumnezeu” „The Comedy Central Roast of Alec Baldwin” va avea loc la New York, iar data la care va fi difuzat urmeaza sa fie anuntata. Cunoscut si pentru modul in care il imita pe presedinele american din emisiunea „Saturday Night Live”, el va urma lu ...