Actorul american Jake Gyllenhaal, nominalizat la Oscar pentru interpretarea din 'Brokeback Mountain', revine pe scena londoneza dupa 18 ani

Actorul american Jake Gyllenhaal, nominalizat la Oscar pentru interpretarea din „Brokeback Mountain”, va reveni pe scena londoneză după 18 ani pentru a juca în spectacolul „Sunday In The Park With George”, anunță news.ro.

Gyllenhaal, care a împlinit joi vârsta de 39 de ani, a spus că „alchimia” care există între el şi partenera de scenă l-a adus înapoi în West End.

Actorul a jucat cel mai recent aici în 2002, în spectacolul „This Is Our Youth” al lui Kenneth Lonergan.

Acum, joacă rolul pictorului francez post-impresionist George Seurat, alături de Annaleigh Ashford.

Gyllenhaal a jucat în musicalul lui Stephen Sondheim şi James Lapine la New York în 2016, înainte de a se transfera la Hudson Theatre de pe Broadway, în 2017.

El a spus că trebuia să se reunească cu Ashford pe scenă pentru că „nu există o altă combinaţie” care poate recrea ceea ce au reuşit în SUA.

„Am avut doar zece săptămâni să facem asta. Mereu a părut neterminat. Lucrul special la acest spectacol este acela că există o alchimie ale acestor două personaje, o poveste de dragose între ele. Nu cred că poţi porni asta şi să ai acelaşi lucru din nou, după părerea mea, aşa că avem multe lucruri rămase neterminate şi vrem să le finalizăm. Trebuie să venim în cel mai bun loc pentru a face asta, la Londra, să facem din nou împreună”.