Actorul american Joaquin Phoenix a primit titlul de persoana anului 2019 din partea organizației PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), fiind onorat pentru promovarea și apărarea drepturilor animalelor, potrivit The Hollywood Reporter, anunță MEDIAFAX.

Vegetarian de la vârsta de trei ani, Phoenix este de foarte mult timp un suporter al PETA, organizație care luptă pentru apărarea drepturilor animalelor.

Recent, actorul a apărut pe afișul unei campanii PETA, "We Are All Animals", pentru promovarea unei legi care să interzică circurile ambulante care lucrează cu animale.

În luna martie a participat, legănând un pui mort, la un marș de Ziua Națională a Drepturilor Animalelor.

De asemenea, printre altele, a produs documentarul "The Animal People".

Anterior, PETA a acordat titlul de persoana anului unor personalități precum papa Francisc, Oprah Winfrey, Anjelica Huston, Olivia Munn, Eva Mendes și Alicia Silverstone.

Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar şi în 2001, pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.