Actorul american Mark Blum a murit din cauza complicatiilor provocate de maladia COVID-19

Actorul american Mark Blum, star al seriei Netflix „You”, a murit la vârsta de 69 de ani, din cauza complicaţiilor provocate de maladia COVID-19 de care suferea, potrivit Variety. Actorul a murit miercuri într-un spital din New York, potrivit Mediafax.

Născut pe 14 mai 1950, în Newark, New Jersey, actorul a apărut cel mai recent în serialul de succes Netflix "You". De asemenea, a jucat în numeroase alte seriale TV, precum "Succession", "Almost Family", "The Good Fight" şi "Mozart in the Jungle". Mark Blum a apărut şi în comedia romantică "Desperately Seeking Susan" (1985), cu Madonna şi Rosanna Arquette..

Mark Blum a fost şi un artist foarte apreciat pe scena de teatru newyorkeză.

Starul afro-jazz francez Manu Dibango a murit şi el, marţi, din cauza COVID-19. Dibango, care avea 86 de ani, a fost una dintre primele vedete din lume care au murit din cauza noului coronavirus.