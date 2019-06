Actorul american Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania la TIFF 2019

Actorul Nicolas Cage a primit, sâmbătă, la Cluj-Napoca, Trofeul Transilvania pentru contribuţia adusă cinematografiei mondiale, motiv pentru care s-a arătat entuziasmat pe scena TIFF, afirmând că va aşeza trofeul pe noptiera de lângă pat pentru a-i aminti de prietenii din România.

"Prieteni din Transilvania, vă mulţumesc! Sunt foarte fericit să mă întorc aici. Ştiţi că am făcut două filme aici "The Dying of the Light", în regia lui Paul Schrader şi "Ghost rider, spirit of vengeance", regizat de Mark Neveldine şi Brian Taylor. Amândouă experienţele au fost minunate, sunt mândru de aceste două filme şi de aceea mi-am dorit să mă întorc. Întotdeauna am crezut cu tărie că fiecare loc are spiritul lui. Şi aici, în România, am simţit un spirit foarte bun, care m-a influenţat în mod benefic în munca mea. Fie că e vorba de efectul ţării voastre asupra imaginaţiei mele, mulţumită lui Bram Stoker şi fireşte a istoriei lui Vlad Ţepeş ori a experienţei de a petrece o noapte în Castelul lui Dracula, în impetuoşii Munţi Carpaţi, sunt pe deplin inspirat aici şi sper să fac încă un alt film cu voi", a spus pe scenă Nicolas Cage.

Actorul a mai spus că este nerăbdător să se întâlnească cu publicul, duminică, la ora 12.00, la masterclass-ul pe care îl va susţine la Hotel Platinia, şi speră ca în sală să se afle actori, regizori, tineri care vor să urmeze această carieră, şi cărora le va răspunde la toate întrebările.

"Îmi place foarte mult cum sună aceste două cuvinte: Transylvania Trophy", a spus în final Cage. "Am să pun acest trofeu pe noptiera de lângă pat şi, la ora 3.00 noaptea, când am să mă simt singur, am să mă gândesc la prietenii mei de aici, din Transilvania, şi, de asemenea, am să mă gândesc la copiii nopţii, la lupi şi la lilieci şi atunci inima mea se va încălzi. Oricum, gata cu vorbele, acţiunea vorbeşte mai tare decât vorbele!", a subliniat Cage entuziasmat, invitând publicul să se bucure de "faţă în Faţă/ Face Off", în regia lui John Woo, unul dintre cele trei filme ale sale preferate.

Nicolas Cage, născut pe 7 ianuarie 1964, în oraşul californian Long Beach, cu numele Nicolas Kim Coppola, a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din "Leaving Las Vegas" (1995) şi a fost nominalizat pentru interpretarea din "Adaptation” (2002).

La începuturile carierei, pentru a evita eventuale acuzaţii de nepotism, întrucât este nepotul celebrului cineast Francis Ford Coppola, şi-a schimbat numele, inspirându-se din benzile desenate Marvel dedicate supereroului Luke Cage.

El a interpretat personaje principale în mai multe filme, de la comedii romantice la drame şi de la filme SF la pelicule de acţiune.

Între filmele în care a jucat se numără producţii precum "Moonstruck”, "Con Air”, "City of Angels”, "Ghost Rider: Demonul răzbunării 3D/ Ghost Rider: Spirit of Vengeance 3D” şi "The Runner”. De asemenea, este protagonistul filmelor din franciza "National Treasure".

Următoarele filme în care va putea fi văzut sunt „Running With the Devil”, de Jason Cabell, în care joacă alături de Laurence Fishburne şi Leslie Bibb, "Primal" şi "Grand Isle".

Festivalul Internaţional de Film Transilvania 2019 are loc până pe 9 iunie.