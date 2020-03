Actorul Andrew Jack, cunoscut din "Star Wars", a murit la varsta de 76 de ani din cauza coronavirusului

Actorul Andrew Jack, cunoscut din "Star Wars", a murit la vârsta de 76 de ani din cauza coronavirusului, în timp ce soţia sa este în carantină, potrivit Metro.co.uk. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Jack, care era şi antrenor de dialect, a murit marţi dimineaţă la spital, în afara Londrei, din cauza unor complicaţii dezvoltate de virus. Reprezentantul lui, Jill McCullough a declarat pentru Metro.co.uk: "A murit în aceast dimineaţă de Covid-19 la spitalul St Peter, Chertsey". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Andrew Jack l-a interpretat pe generalul Caluan Ematt din "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi''. De-a lungul carierei sale a format accentul lui Robert Downey Jr pentru rolul Chaplin din 1992 şi a lucrat cu Pierce Brosnan la "Golden Eye" în 1995. De asemenea, a format accentele distribuţiei din trilogia "Lord of the Rings". La fel, şi pentru grecii şi troienii din filmul "Troia" (2004). Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.