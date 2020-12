Actorul Andrew Jack, din celebra franciza Star Wars, a murit de COVID-19

1944-2020: A murit actorul Andrfew Jack, cunoscut pentru rolul din franciza ”Star Wars”.

Actorul Andrew Jack, cunoscut pentru rolul din franciza ''Star Wars'', a decedat la vârsta de 76 de ani, din cauza COVID-19, a anunţat impresara sa, potrivit Press Association.Potrivit Agerpress, actorul a făcut parte din distribuţia ''Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi'', interpretându-l pe generalul Ematt, precum şi din distribuţia ''Solo: A Star Wars Story'' şi ''Episode VII - The Force Awakens''.Actorul, care lucra şi ca antrenor de dicţie, nu a putut să o ''vadă sau să vorbească'' înainte de moarte cu soţia sa, de care era ''îndrăgostit nebuneşte'', aflată în carantină în Australia, potrivit impresarei lui Jack, Jill McCullough.Aceasta a adăugat că actorul a decedat marţi, ''de COVID-19'', pe când era internat în oraşul Chertsey din comitatul Surrey, Anglia.Sursă foto: ZIUA de Constanța.