Actorul Bradley Cooper va regiza biografia lui Leonard Bernstein, pentru Netflix

Actorul Bradley Cooper, care a debutat ca regizor cu filmul "A Star is Born", cu Lady Gaga, va regiza pentru Netflix un film despre viața compozitorului și dirijorului american Leonard Bernstein, în care va și juca, potrivit contactmusic.net, anunță MEDIAFAX.

Filmul nu are încă un titlu și va fi difuzat și într-un număr limitat de cinematografe, înainte de a apărea pe platforma Netflix.

Proiectul actorului și regizorului în vârstă de 45 de ani are un număr impresionant de producători, printre care se numără Martin Scorsese, Steven Spielberg, Emma Tillinger Koskoff și Todd Phillips.

Scenariul a fost scris de Bradley Cooper și Josh Singer, care a fost scenarist și la pelicula "Spotlight", de Tom McCarthy, recompensat cu două premii Oscar.

Filmul va acoperi aproximativ 30 de ani din viața compozitorului american, prezentând povestea mariajului acestuia cu Felicia Montealegre.

Cei doi au avut trei copii împreună, dar Felicia a știut de relațiile lui Leonard cu alți bărbați încă de dinainte de a se căsători cu el.

Leonard Bernstein (1918 - 1990) a fost unul dintre cei mai mari compozitori americani și unul dintre primii dirijori școliți în SUA care au devenit celebri la nivel mondial. A fost, printre altele, director artistic la Filarmonica din New York, dar a dirijat multe alte orchestre celebre ale lumii. Printre creațiile sale se numără "West Side Story", "Peter Pan", "Candide", "Wonderful Town", "On the Town", "On the Waterfront" etc.

Bradley Cooper a câștigat drepturile asupra poveștii de la moștenitorii compozitorului și a colaborat cu copiii acestuia, Jamie, Alexander și Nina, pentru a dezvolta filmul.

Cooper a scris și regizat filmul "A Star is Born", în care a și jucat rolul principal și care i-a adus cântăreței Lady Gaga un Oscar pentru cel mai bun cântec. Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes "Alias", dar şi al celui din surprinzătoarea serie "Marea mahmureală/ The Hangover", lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane și în "Scenariu pentru happy-end", "Ţeapă în stil american" şi "Loveşte şi fugi". Cooper a fost nominalizat de șapte ori la premiile Oscar, cel mai recent pentru "A Star Is Born", în calitate de scenarist, producător și actor.