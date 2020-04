Actorul care sfideaza pandemia - Mikey Rourke a filmat pentru filmul Warhunt in Letonia

Actorul american Mickey Rourke continuă să joace în filme de serie B sau Z. În plină pandemie, el a filmat în ultimele săptămâni în Letonia "Warhunt", o producţie horror şi fantasy, potrivit news.ro.

Echipa filmului a obţinut autorizaţia de a continua filmările la Riga, respectând măsurile impuse de guvern: purtarea măştilor şi mănuşi obligatorii, verificarea temperaturii de două ori pe zi, măsuri de distanţare socială şi dezinfectarea materialelor.

"Am venit la Riga să muncesc. Acest lucru (Covid-19, n.r.) este scăpat de sub control, dar toată lumea a fost extraordinară", a declarat starul american pentru Variety.

Yu-Fai Suen, unul dintre producătorii filmului, a precizat că a fost obligat să schimbe planul de lucru pentru Mickey Rourke din cauza închiderii frontierelor: "Am avut noroc. El a acceptat să vină mai devreme".

"Warhunt" este realizat de Mauro Borrelli, care a mai lucrat la "Pirates of the Caribbean", "Captain America: The First Avenger" şi "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi".

Filmul, care nu are încă o dată de lansare, pune în scenă soldaţi americani care au o misiune secretă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Singuri în spatele liniilor inamice, ei sunt atacaţi de vrăjitoare. "O superbă metaforă pentru război şi flagelurile sale", a afirmat regizorul.