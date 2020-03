Actorul Christian Bale va fi personajul negativ din viitorul film 'Thor'

Christian Bale, care a fost Batman/ Bruce Wayne în trei filme realizate de Christopher Nolan, va fi personajul negativ din al patrulea film despre aventurile lui Thor, alături de Chris Hemsworth, anunță news.ro.

Actriţa Tessa Thompson, a confirmat informaţia într-un interviu: "Christian Bale îl va juca pe cel rău, ceea ce va fi fantastic", a declarat ea pentru ET pe covorul roşu de la avanpremiera sezonului trei al serialului "Westworld".

"Am citit scenariul. Nu pot să spun nimic în plus. Am schimbat replici cu Natalie Portman", a adăugat ea. "Ne vom distra mult. Taika (Waititi, care a regizat de asemenea "Thor Ragnarok" şi a primit anul acesta un Oscar pentru "Jojo Rabbit") va scrie scenariul şi îl va regiza. Există multe feţe cunoscute dar şi noi".

Chris Hemsworth interpretează rolul Zeului Tunetului de zece ani. Intitulat "Love and Thunder", acest al patrulea film al aventurilor lui Thor va fi lansat pe 3 noiembrie 2021.

Christian Bale a fost, cel mai recent, protagonistul lungmetrajului "Ford v Ferrari" (2019), pentru care a fost nominalizat la premiile Oscar.